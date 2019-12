Alla 4ª Brigata dell’Aeronautica un concerto di beneficenza per “Martina e la sua Luna”

Musica e beneficenza presso la 4ª Brigata dell’Aeronautica Militare di Borgo Piave a Latina. Un forte messaggio di solidarietà quello trasmesso durante la serata dello scorso 5 dicembre che ha visto come protagonisti i giovani studenti del Liceo Musicale Alessandro Manzoni che si sono esibiti in un concerto per supportare l’opera che da due anni svolge la Onlus “Martina e la sua Luna”.

L’evento, organizzato dalla 4ª Brigata, rientra in un una serie di attività di beneficenza che da tempo impegnano le donne e gli uomini in azzurro. L’orchestra del Liceo Musicale ha eseguito per l’occasione brani di famosi artisti quali Astor Piazzolla ed Ennio Morricone e del repertorio classico natalizio.

La presidente dell’associazione, Edy Govetto, ha ringraziato “per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso la sua organizzazione, evidenziandone le attività in favore delle famiglie i cui figli sono colpiti da gravi malattie, affinché gli stessi riescano a vivere con spensieratezza un così difficile momento”. Il comandante della 4ª Brigata, Generale di Brigata Vincenzo Falzarano, a sua volta, ha ringraziato i ragazzi dell’orchestra che con la loro esibizione hanno allietato la serata e rivolto parole di riconoscimento verso la Onlus “Martina e La Sua Luna” che con la sua storia e il suo operato ha “donato” a tutti i presenti un momento di profonda riflessione su quali siano i veri valori della vita e sull’importanza di aiutare sempre il prossimo.

Infine il Generale Falzarano si è rivolto al personale della 4^ Brigata che “ogni giorno con professionalità, spirito di squadra, grande dedizione e correttezza si impegna a rappresentare l’Aeronautica Militare anche in eventi di beneficenza che contribuiscono a rendere ancora più solido e profondo, il legame tra le istituzioni locali e la Forza Armata”. A conclusione della serata il prefetto di Latina ha ripercorso alcuni momenti che hanno portato alla fondazione di “Martina e la sua Luna” e ha auspicato che in futuro vengano sempre realizzate nuove iniziative a sostegno dei progetti della Onlus.