Abbandono di rifiuti in strada, tempi duri per gli incivili: fototrappola anche al Lido di Latina

Tempi duri per gli incivili che si ostinano ad abbandonare rifiuti in strada. Prosegue, infatti, l’attività di contrasto al fenomeno da parte di Abc e Comune di Latina. Nella mattina di ieri, l'Azienda per i Beni Comuni ha installato in via Valmontorio, zona Latina Lido, la terza “fototrappola” fissa, dopo le due collocate nei mesi scorsi presso le aree esterne delle ex isole ecologiche di Chiesuola e Latina Scalo.

Gli apparecchi di videosorveglianza sono dotati di sensore di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminosità naturale, grazie a telecamere a raggi infrarossi. “L'utilizzo di tali innovativi strumenti tecnologici, sotto il coordinamento e controllo del Comando di Polizia Locale - spiegano da Abc -, è finalizzato a reprimere i comportamenti incivili soprattutto in prossimità dei siti maggiormente a rischio”.

Proseguono, inoltre, le attività di controllo degli ispettori ambientali di Abc, anche con l'ausilio delle “fototrappole” mobili, per intercettare e, nel caso sussistano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti messi in atto nel conferimento dei rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si invita la cittadinanza alla più ampia collaborazione per il rispetto e la tutela dell’ambiente - conclude Abc -, ricordando che sono operativi e a disposizione della cittadinanza i Centri di Raccolta di Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti il cui calendario è consultabile sul sito www.abclatina.it”.