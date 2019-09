Progetto “System”: Acqualatina ospita il meeting europeo contro il terrorismo

Acqualatina ospita, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre, il meeting europeo, a porte chiuse, del progetto “System”, volto al contrasto del terrorismo. Progetto per il quale la stessa società ha già fornito il proprio contributo tecnico negli incontri tenutisi a Roma, Monaco e Bratislava.

L’evento si concluderà il 2 ottobre, con una giornata di carattere istituzionale.

Il progetto “System” è finanziato dall’Unione Europea con l’intento di “sviluppare e testare un sistema di rilevamento in grado di individuare sostanze pericolose nelle reti fognarie e negli spazi pubblici, come ordigni esplosivi fatti in casa e sostanze stupefacenti”.

Per conseguire l’obiettivo si avvale della partecipazione di 22 partner e di oltre dieci stakeholder con un’ampia gamma di competenze: piccole e medie imprese produttrici di sensori, università ed enti di ricerca specializzati in ambito sicurezza, forze dell’ordine, municipalità e partner industriali provenienti da Belgio, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.

“Un nuovo impegno, per Acqualatina, a favore della legalità e dell’innovazione” concludono dalla società.