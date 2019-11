“Adotta una pianta nella Ztl” a Latina: a febbraio 2020 l'inaugurazione in centro

E’ fissata per febbraio 2020 l’inaugurazione dell’iniziativa “Adotta una pianta nella Ztl” a Latina. Come era stato già annunciato nei giorni scorsi, il posizionamento delle piante sugli stalli previsto per il 9 novembre è slittato a gennaio del prossimo anno.

Una decisione assunta per per consentire lo svolgimento delle manifestazioni natalizie come da programma approvato dall’Amministrazione comunale e arrivata in seguito ad un confronto tra il sindaco Damiano Coletta e il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud Latina Valter Tomassi

“Fermo restando però - ha puntualizzato dal presidente Tomassi -, che in questi giorni si lavorerà per il posizionamento entro sabato 09 novembre delle stesse piante in maniera decorosa sui marciapiedi garantendo, come da accordi presi, la giusta visibilità agli sponsor”.

La decisione di posticipare l’inizio del progetto è stata presa, prosegue Tomassi, nella consapevolezza che le manifestazioni “non avrebbero potuto avere luogo in presenza delle piante per mancanza di norme di sicurezza (limitazione delle misure delle vie di fuga) indispensabili al loro svolgimento. Concertazione indispensabile per il bene dei commercianti ed il piacere dei cittadini. Per questo abbiamo pensato di rinviare la sola inaugurazione ai primi giorni di febbraio 2020 dopo che le piante saranno posizionate sugli stalli come da progetto approvato con determina di Maggio 2019. Ci scusiamo per il cambio di programma, certi che capirete le dinamiche della decisione”.

“Diamo atto dello spirito collaborativo di Confcommercio e della dirigenza – ha dichiarato il sindaco Coletta – con la quale esiste una interlocuzione costante e continua su tutte le dinamiche cittadine. Le piante e i nuovi vasi verranno posizionati sugli stalli immediatamente dopo le festività entro gennaio, dalla stessa Amministrazione, come da progetto approvato con la Determina di maggio 2019”.

Gli sponsor del progetto “Adotta una pianta nella ZTL”

