Adotta un Torpedino: torna l’iniziativa benefica

Solidarietà ed eccellenze locali un binomio che la campagna Adotta un Torpedino porta avanti dal 2017.

Il gustoso minisammarzano, primo pomodoro a marchio del Lazio, sarà a disposizione di tutti coloro che coltivano un orto casalingo e il ricavato della vendita on line di circa 6000 piantine servirà a sostenere le attività solidali messe in campo dal Comune e dalla provincia di Latina durante l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus e, come ogni anno anche le attività dell’associazione “Liberamente”, attiva sul territorio aiutando le famiglie con bambini affetti da disordini del neurosviluppo ed in particolare con disturbo dello spettro autistico.

“Il Covid-19 ci sta facendo vivere momenti difficili e mai come adesso sentiamo forte il senso di comunità e di vicinanza verso chi è in particolari condizioni di difficoltà – dichiara Mariano Di vito, CEO della Torpedino srl – ad oggi con il progetto Adotta un Torpedino siamo riusciti a raccogliere e a destinare oltre diecimila euro in opere di beneficienza distribuite tutte sul territorio di Fondi. Solidarietà che ora più che mai deve essere sostenuta e incrementata”.

Dunque tutti coloro che vorranno contribuire piantando a casa le piantine del pomodoro torpedino potranno collegarsi al sito internet ufficiale dal 20 aprile al 15 giugno e acquistare uno dei 1000 mini-plateau da sei piante ognuno, disponibili al costo simbolico di 12 euro, che potranno essere recapitati in tutt’Italia.

