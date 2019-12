Piazza Ilaria Alpi, piantati i 26 alberi donati dalla comunità Sikh

Nuovi alberi in piazza Ilaria Alpi a Latina. C’è stata oggi la piantumazione dei nuovi alberi, nello specifico 26, che rientrano tra quelli donati dalla comunità Sikh alla città di Latina. A metterli a dimora gli stessi cittadini indiani seguendo le indicazione degli architetti e del progetto di piazza.

Alla cerimonia di questa mattina presenti anche l’ambasciatrice indiana, Reenat Sandhu, e il sindaco Coletta che ha anche portato i saluti e i ringraziamenti dell’intera comunità pontina. “Un ringraziamento va a Loretta Isotton, consigliera comunale delegata e promotrice del progetto, e al presidente della commissione ambiente, Dario Bellini - commenta l’Amministrazione attraverso la sua pagina Facebook - E un grazie particolare va al Comitato Parco Elleni che lavora per rendere sempre più bella e funzionale la piazza in una encomiabile azione di cittadinanza attiva”.

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Comitato: “È un ulteriore step verso una vera piazza vivibile per tutti. Con un piccolo aiuto di tutti i progetti si portano a termine. Noi ci crediamo”.

Sono in totale 550 gli alberi donati dalla comunità Sikh alla città di Latina; quattro i progetti: oltre a quello di piazza Ilaria Alpi anche quelli al parco San Marco, e i prossimi in programma presso l’area verde adiacente la cooperativa Cepla in viale Le Corbusier e l’Oasi Verde Susetta Guerrini in zona Q4-Q5.