Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri: Provincia di Latina in prima linea

Anche la Provincia di Latina ha aderito all’invito del Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani di adottare iniziative in occasione del 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino che ricorre domani 9 novembre. Il Consiglio provinciale il 9 settembre scorso, proprio in vista di questa ricorrenza, ha adottato con voto unanime un ordine del giorno con il quale ha aderito alla Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri.

Nel documento, che oggi viene ricordato, si sottolinea come “la costruzione del Muro di Berlino diventò il simbolo di un’epoca molto buia, di una divisione profonda, di una corsa al riarmo e da vastissime violazioni dei diritti umani. Nonostante i profondi cambiamenti seguiti a quell’accadimento epocale – si legge ancora nell’ordine del giorno – nel mondo sono stati e vengono ancora innalzati muri invisibili: sono i muri della miseria e delle diseguaglianze, della violenza, dell’esclusione sociale, dell’indifferenza, del pregiudizio, dell’odio e dell’intolleranza”.

Il Consiglio provinciale si è dunque impegnato a “promuovere sul territorio la coesione sociale, a rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità e la capacità di collaborare per assicurare il rispetto dei diritti umani. Anche Latina quindi aderisce in maniera convinta al 9 novembre che nel 2005 il Parlamento italiano ha proclamato Giornata della libertà contro ogni oppressione e totalitarismo”.

“Come ente – spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – abbiamo il dovere di adottare tutte le iniziative necessarie a diffondere la cultura del rispetto, del dialogo, della solidarietà e della pace perché soltanto così possiamo contribuire a demolire la cultura dei muri aprendo invece porte”.