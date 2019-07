Antonio Mirabella, il 16enne di Latina è Campione Italiano di Organetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Domenica 21 luglio 2019 Corvaro, in provincia Rieti, Antonio Mirabella di anni 16 di Borgo Faiti è stato eletto Campione italiano assoluto di fisarmonica diatonica (organetto 8 bassi).

Un grande orgoglio per la nostra città. Antonio ha iniziato a suonare da piccolino con grande sacrificio da parte di tutta la sua famiglia che lo ha portato in giro per l’Europa per esibirsi nei più prestigiosi campionati internazionali.