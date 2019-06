Ondate di calore, Regione: “Attiva l’App ‘Caldo e Salute’ con bollettini e informazioni”

Saranno giornate dalle temperature bollenti anche nella provincia di Latina e nel Lazio. Secondo gli esperti a partire da oggi il Paese sarà colpito da un’ondata di caldo “africano” che toccherà il suo picco tra giovedì e venerdì. Secondo l’ultimo bollettino di oggi del Ministero della Salute quella di mercoledì 26 giugno a Latina sarà una giornata da bollino arancione, con livello di allerta 2.

Dalla Regione Lazio, attraverso l’assessore Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato hanno fatto sapere che “in queste giornate di temperature elevate è a disposizione una App ‘Caldo e Salute’ dove sono riportate tutte le informazioni, i bollettini relativi alle ondate di calore e tutte le raccomandazioni utili per combattere il caldo. È inoltre operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore per la popolazione più a rischio, rivolto agli over 65 anni e i più piccoli con l'obiettivo di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate”.

In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi con l'obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. I bollettini sono pubblicati ogni giorno sul sito del Dipartimento di epidemiologia (www.deplazio.net) e sulla APP ‘Caldo e Salute’ nonché sul sito Salutelazio.it che contiene anche sette consigli utili.

“Il piano – spiega D’Amato - prevede una sorveglianza attiva sulla popolazione target, sulla base dei quattro diversi livelli di rischio. La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno a disposizione un elenco degli assistiti con il relativo livello di rischio. Nei casi più a rischio i medici dovranno predisporre degli accessi domiciliari durante le giornate di condizioni critiche per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino HHWWS)”.