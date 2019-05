Aprilia con il fiato sospeso per Giordana Angi: la cantante in finale ad Amici

La città di Aprilia con il fiato sospeso per la finale della trasmissione Amici, che vedrà in gara Giordana Angi, la cantautrice italo-francese che vive con la famiglia nella cittadina in provincia di Latina. Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Terra aveva invitato la città a tifare per Giordana, annunciando l'allestimento di un maxi schermo al Parco Falcone e Borsellino per seguire l'ultima puntata della trasmissione.

"La città è orgogliosa del risultato raggiunto da Giordana e del suo indiscutibile talento – aveva detto il sindaco di Aprilia – Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare in municipio il manager della cantante. Gli ho chiesto di portare alla giovane artista le congratulazioni mie e di tutta Aprilia".

Intanto, la cantautrice, attraverso la sua pagina Facebook, ha reso noto un lungo elenco di date in tutta Italia in cui incontrerà i sui fan. Il primo appuntamento è proprio nella sua città, Aprilia, lunedì 27 maggio alla Mondadori di via dei Lauri alle 16,30. Giordana sarà poi a Frosinone, in provincia di Caserta, a Milano e a giugno comincerà un breve tour nel nord Italia per poi scende in Sicilia e toccare anche la città di Latina. Proprio nel capoluogo è in programma un incontro con i fan il 15 giugno prossimo alla Feltrinelli di via Diaz alle 15.