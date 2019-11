Aprilia, il “GiornalArt x Immagini” dell’istituto Matteotti conquista il presidente della Camera

Ha conquistato il presidente della Camera Roberto Fico il "GiornalArt x Immagini” degli studenti dell’Istituto Giacomo Matteotti di Aprilia, prodotto conclusivo di attività legate al progetto "Arte in classe” ideato dal maestro Francesco Guadagnuolo. Dopo averne ricevuto una copia inviata dallo stesso maestro è arrivata ieri alla sede centrale della scuola una telefonata da parte della segreteria del presidente della Camera dei Deputati.

Roberto Fico ha apprezzato il dono ricevuto e ha voluto oltre che ringraziare, complimentarsi per l'attività svolta.

“GiornalArt X Immagini” è un giornale creato dal maestro Guadagnuolo e da alcuni suoi allievi che riguarda i maggiori avvenimenti mondiali che vanno dal 2016 al 2017, si sfoglia come un giornale, ma viene più visto che letto grazie alle immagini create dagli allievi.

Il progetto “Arte in Classe”, si legge, “ha avuto da subito un doppio canale: uno riguarda gli elaborati grafico-pittorici e l’altro la video-arte, una multimedialità web, che incorpora arte, scrittura, fotografia e musica su tematiche forti, che parlano su basi giornalistiche mondiali e sui problemi dell’esistenza umana, nel rispetto dell’ambiente e dei valori della vita. Quest’arte creata con l’ausilio del computer è legata alla ricerca tecnologica, ha precise finalità comunicative e formative e non si ferma ad una documentazione della realtà, ma è la realtà che viene interpretata e filtrata nell’immaginario dei giovani. L’allievo opera creativamente su norme estetiche-comunicative offrendo un iter espressivo, in una vera formazione delle arti visuali, che guarda al mondo che cambia e che porta a riflettere sulla storia, politica, economia e scienza del Pianeta che viviamo”.