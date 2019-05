Aprilia tifa Giordana Angi, sabato sera maxischermo per la finale di Amici

Un maxischermo allestito nel parco Falcone e Borsellino, ad Aprilia, per tifare Giordana Angi, la cantautrice che vive nella cittadina in provincia di Latina e che è volata nella finale della trasmissione Amici. Ad annunciare l'iniziativa, in programma sabato sera, è il Comune di Aprilia.

“La città è orgogliosa del risultato raggiunto da Giordana e del suo indiscutibile talento – commenta il sindaco Antonio Terra – Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare in municipio il manager della cantante. Gli ho chiesto di portare alla giovane artista le congratulazioni mie e di tutta Aprilia. A lui ho accennato la volontà dell’amministrazione di consentire ai cittadini di vivere insieme il momento della finale, nel caso in cui Giordana avesse superato le semifinali. Dopo la splendida performance di sabato sera, non potevamo che rispettare l’impegno preso”.

L'appuntamento è dunque per sabato sera, 25 maggio, in concomitanza con la finale di Amici.