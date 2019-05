Giordana Angi ricevuta dal sindaco di Aprilia: "L'affetto della città mi ha commossa"

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto questa mattina al palazzo municipale di piazza Roma la cantautrice Giordana Angi, reduce dalla finale della trasmissione televisiva Amici andata in onda sabato scorso. Un incontro a cui hanno preso parte anche i manager dell'artista apriliana, l'assessore alla cutura Elvis Martino e il vicepresidente della Proloco Davide Tiligna.

Il primo cittadino ha fatto i complimenti a Giordana per l’importante risultato ottenuto e per il grande successo raggiunto. Sabato sera infatti in tantissimi si sono recati presso il Polo CulturAprilia, all’ex Claudia, per seguire l’esibizione della cantante in diretta tv sui maxischermi. “L’affetto degli apriliani mi ha colpita e commossa” ha detto Giordana al sindaco. “Noi siamo veramente orgogliosi del tuo talento – ha replicato il primo cittadino – siamo in tantissimi ad esserlo qui ad Aprilia, come dimostrano i record di presenze negli appuntamenti che proprio in questi giorni ti vedono protagonista in città. Credo sia la prima volta che un’artista riceve un successo di questo genere, ad Aprilia. E questo non fa che bene al nostro territorio: tutta Italia parla bene della nostra città, grazie a te! Non possiamo che ringraziarti e congratularci con te”.

Il sindaco ha fatto dono a Giordana di una copia della guida “Aprilia, paesaggi e personaggi” e di una riproduzione dello stemma cittadino in ceramica. Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha invitato Giordana alla prossima edizione dei festeggiamenti di San Michele, che si terranno a fine settembre: “Sarebbe veramente bello averti con noi nell’appuntamento più importante del calendario cittadino”.