Aprilia, studenti ad Auschwitz per il Viaggio della Memoria: il Comune stanzia i fondi

L’amministrazione comunale di Aprilia ha deciso di sostenere anche per il 2020 l’iniziativa del “Viaggio della Memoria”, riconoscendone “l’alto valore educativo”. Con una delibera di Giunta, facendo seguito ad un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, è stato infatti approvato questa mattina lo stanziamento di 15mila euro, che contribuirà a coprire le spese di viaggio per i 38 studenti apriliani che si recheranno ad Auschwitz in occasione della Giornata della Memoria il prossimo 27 gennaio.

“Come gli anni passati, anche quest’anno sosteniamo con convinzione questa iniziativa – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Elvis Martino – nel corso degli incontri che abbiamo avuto con insegnanti e dirigenti, è stato più volte ribadita l’importanza che il Viaggio della Memoria riveste non solo nella formazione scolastica ma anche nella costruzione di quello spirito critico che può impedire il ripetersi di tragedie come quella della Shoah”.