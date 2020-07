Aprilia, giovani trombettisti trionfano al premio Mercadante: i complimenti del Comune

Gli alunni di tromba del corso musicale dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci di Aprilia salgono sul podio del prestigioso Concorso Saverio Mercadante. La premiazione, che si è tenuta in modalità online lo scorso giugno, ha visto protagonisti tre alunni delle scuole medie: Sofia Geracitano (che ha conquistato il secondo posto nella propria categoria), Simone Nardini e Sara Turco Liveri (entrambi vincitori del primo premio, ciascuno nella propria categoria di appartenenza).

Il podio è frutto del lavoro condotto dal professor Stefano Catena che ha seguito i ragazzi durante tutto l’anno. Gli studenti hanno partecipato al concorso, inviando registrazioni dei brani musicali o suonando in diretta, su piattaforma Zoom.

“Il podio del Concorso Mercadante conferma l’eccellenza delle scuole apriliane in campo musicale – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Elvis Martino – un’eccellenza capace di superare anche le difficoltà di questo strano anno scolastico. I ragazzi vincitori, a cui vanno i complimenti miei e dell’Amministrazione comunale, hanno saputo esercitarsi anche in modalità DaD, impegnandosi ancor di più. È un chiaro messaggio anche agli adulti e fa onore a loro e al mondo della scuola. Bravi!”.

L’eccellenza dell’indirizzo musicale dell’Istituto Gramsci è confermata anche dal podio conquistato dagli studenti di pianoforte Gabriele Pellone e Leonardo Santoni, arrivati terzi alla X edizione del Concorso “San Virgilio in… canto”, anch’esso svoltosi in modalità online.

“Porgo i complimenti anche ai giovani pianisti – conclude l’assessore Martino – e alla professoressa Ercoli che ne ha curato la preparazione. Più in generale, ringrazio tutti i docenti delle scuole apriliane, che si applicano con dedizione all’insegnamento, confermando la propria professionalità anche e soprattutto in momenti come questo”.