Beppe Grillo torna sul palco con "Terrapiattista": il tour tocca anche Aprilia

Beppe Grillo diventa 'Terrapiattista'. Il comico genovese fondatore del Movimento 5 Stelle, attraverso il suo profilo Twitter e il suo sito, annuncia il suo nuovo show teatrale che dal prossimo febbraio sarà in tournée in tutta Italia e che si chiamerà proprio 'Terrapiattista'. "In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su google quello che stanno per dire - si legge sul sito - Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l'informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile, e allo stesso tempo, incerto, perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito?".

Il calendario del nuovo tour è in continuo aggiornamento, ma ci sono già moltissime date fissate. Si parte il 13 febbraio a Forlì (Teatro Diego Fabbri) per poi proseguire la tournée in alcuni teatri del Nord Italia e approdare, il 27 marzo, in provincia di Latina, ad Aprilia. Lo spettacolo è in programma al Teatro Europa