Lotto, vincita da 216mila euro ad Aprilia: il fortunato giocatore ha puntato 4 euro

Nell'estrazione del 23 luglio il Gioco del Lotto ha ditribuito premi in tutta Italia, in particolare nel Lazio e in Campania. Proprio nella città di Aprilia è stata realizzata una delle due vincite pià alte dell'ultimo concorso, pari a 216mila euro, grazie all'opzione Lottopiù che ha permesso vincite maggiori rispetto alle stesse giocate del Lotto tradizionale.

Ad Aprilia un fortunato giocatore ha scelto la ruota Nazionale e, giocando complessivamente 4 euro, ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna. I numeri giocati sono stati 7, 29, 67 e 79. L'altra vincita a Castelcivita, in provincia di Salerno.