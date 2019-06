Autorizzazione Unica Ambientale: due gli incontri a Latina e Formia

Due i convegni in programma in questa settimana nella provincia pontina nel corso dei quali si parlerà di AUA ovvero Autorizzazione Unica Ambientale. Gli incontri sono stati organizzati su iniziativa di Provincia, Camera di Commercio, Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dei Geometri. Si inizia domani 19 giugno presso la Sala Conferenze Facoltà di Economia del Polo pontino dell’Università "La Sapienza" a Latina dalle 14.30 alle 18:30 e si replicaallo stesso orario il 21 giugno nella sede Decentrata della Provincia a Formia.

L’AUA è un provvedimento fondamentale perché le aziende del territorio possano produrre ed operare nel rispetto nelle normative per la salvaguardia ambientale. Titolari dei procedimenti per questi provvedimenti sono i SUAP (Sportelli Unici Per le Attività Produttive) dei 33 Comuni della provincia, ma quello che dovrebbe essere un percorso agevole per arrivare presto e bene ad ottenere le Autorizzazioni Uniche Ambientali si è tradotto in attese lunghe ed estenuanti che la Provincia e la Camera di Commercio con azioni distinte e intraprese di comune accordo intendono risolvere e facilitare per il futuro nel convincimento unanime che le imprese siano ricchezza per il territorio e fonte di occupazione per la comunità.

Dopo gli incontri per perfezionare il portale "impresainungiorno.gov.it", gratuito e diffuso capillarmente in quasi tutti i Comuni, ora arriva un convegno rivolto ai professionisti che si occupano di Autorizzazioni Uniche Ambientali. Ciascuna giornata sarà caratterizzata dai contributi di Domenico Spagnoli (dirigente) e Luciano Ciccaglione della Camera di Commercio, del presidente Ordine degli Ingegneri, Giovanni Andrea Pol, del presidente dell’Ordine degli Architetti Massimo Rosolini, del presidente del Collegio dei Geometri, Sandro Mascitti, del presidente del Collegio dei Periti Guido Massarella e da Nicoletta Valle che ha diretto i Settori Ecologia e Ambiente e Pianificazione urbanistica della Provincia.

La relazione sull'Autorizzazione Unica Ambientale in ciascuno dei suoi aspetti sarà tenuta da Enrico Sorabella del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina. Sia a Latina, che a Formia, tale relazione sarà seguita dall'apporto di un professionista che simulerà la compilazione e l'invio di specifiche istanze A.U.A. attraverso il portale .

Gli ordini e collegi professionali attribuiranno 3 crediti formativi ai propri partecipanti che si occupano di A.U.A. Dopo questi convegni, la Camera di Commercio e la Provincia di Latina saranno a disposizione di Ordini e Collegi professionali per ulteriori percorsi di approfondimento nella convinzione che una pratica A.U.A perfettamente predisposta e presentata ai SUAP comunali è destinata ad un percorso autorizzativo veloce e privo di ostacoli procedurali.