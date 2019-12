Sorpresa il 25 dicembre per i bambini ricoverati al Goretti: arriva Babbbo Natale con i regali

Sorpresa il 25 dicembre per i bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti: questa mattina tra la gioia dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria, è arrivato Babbo Natale. A scortarlo vigili del fuoco, polizia e protezione civile.

Grande lo stupore e l’euforia per i bambini quando hanno visto arrivare Babbo Natale e alla consegna dei regali da parte di vigili del fuoco e polizia. Un gesto semplice quanto importante per donare un momento di gioia nel giorno di Natale ai piccoli pazienti ricoverati.

L’iniziativa è stata organizzata dall'Admi (Associazione Dipendenti Ministero Interno), che come ogni anno si occupa di eventi benefici per le persone in difficoltà dando loro conforto.

Gallery