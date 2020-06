Ballo all’aperto, sale giochi e Bingo: nuovi orari di chiusura. L’ordinanza del sindaco

Nuovi orari di chiusura per le attività di ballo all’aperto, come anche per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Questo quanto disposto dal sindaco di Latina Damiano Coletta che ha firmato ieri, 29 giugno, l’apposita ordinanza.

Mentre le sale scommesse hanno potuto rialzare le serrande già dal 20 giugno scorso, come stabilito dall’ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti del 13 giugno, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019”, la ripresa di sale giochi, sale scommesse e sale bingo è fissata per mercoledì 1° luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione” con il nuovo provvedimento del sindaco Coletta, viene ordinato che le attività di ballo all’aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, osservino l’orario di chiusura non oltre l’1.45.