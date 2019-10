“Banco per l’infanzia”: un aiuto concreto per i bambini in difficoltà. Iniziativa anche a Latina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Pannolini, salviettine, biberon, tutine: sono solo alcuni dei prodotti di prima necessità che ciascuno di noi può donare per aiutare i bambini in difficoltà della propria città o quartiere. Farlo è possibile grazie a Fondazione Mission Bambini che per il sesto anno promuove il “Banco per l’infanzia”: l’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 in tutta Italia. Per questi due giorni in oltre 40 punti vendita Prénatal, Bimbostore e Chicco di tutta Italia si potranno acquistare prodotti per l’infanzia e consegnarli ai volontari della Fondazione presenti in negozio.

L’iniziativa si svolgerà anche nel negozio Prénatal di Latina (via Piave 48). I beni raccolti saranno poi distribuiti ad altrettanti enti tra case di accoglienza per bambini, nidi e spazi gioco preventivamente selezionati da Mission Bambini. In questo verrà tenuto conto del criterio della prossimità territoriale rispetto al punto di raccolta: per questo partecipare al “Banco per l’infanzia” significa offrire un aiuto concreto a quei bambini che vivono a poca distanza e che non hanno a disposizione il necessario per una crescita sana e serena. Anche per questa edizione Mission Bambini può contare sul supporto della conduttrice televisiva Ellen Hidding, che ha prestato la propria immagine per la campagna di comunicazione.

L’elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa è disponibile su missionbambini.org. Per seguire tutti i progetti di Mission Bambini a sostegno dell’infanzia in difficoltà in Italia: #fattiGRANDE. Mission Bambini ringrazia Prénatal, Bimbostore e Chicco per la disponibilità ad ospitare nei propri punti vendita il “Banco per l’infanzia”. Ringrazia inoltre i marchi Mellin, Natura Nuova, Nestlé, Hipp, Humana e Plasmon che hanno collaborato a questa edizione. Fondazione Mission Bambini Mission Bambini è una Fondazione italiana nata nel 2000 per dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali. La Fondazione è una ONLUS riconosciuta dalla legge e interviene in Italia negli ambiti Educazione 0-6 anni ed Educazione e lavoro, all’estero negli ambiti Salute ed Educazione. In diciannove anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto 1.400.000 bambini finanziando oltre 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi. Il Bilancio della Fondazione è pubblico e certificato. Sede: via Ronchi 17, 20134 Milano. Tel. 02 2100241, info@missionbambini.org, missionbambini.org.