"100 Ambasciatori Nazionali": il Comune di Bassiano tra i selezionati

Bassiano tra i "100 Ambasciatori Nazionali". Il comune lepino, dopo essere stato classificato tra le 100 mete d'Italia nel 2018, è stato inserito nella lista di eccellenze nazionali in grado di rappresentare l'Italia. Il 16 gennaio la celebra Sala Koch di Palazzo Madama ospiterà la presentazione del volume "100 Ambasciatori Nazionali", facendo da cornice alla cerimonia ufficiale per la consegna del simbolico Premio agli interpreti di quelle buone pratiche che conferiscono pregio al patrimonio territoriale italiano.

Il progetto editoriale nasce per valorizzare e dare merito a comuni italiani, aziende, enti, associazioni e istituti che con il loro operato contribuiscono alla crescita del proprio territorio. Il Premio è dedicato a tutti coloro che nel loro territorio mettono in pratica azioni che puntano allo sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del patrimonio, diventando un esempio virtuoso per la comunità. La selezione si propone di individuare gli Ambasciatori Nazionali sulla base di alcune spiccate caratteristiche: la bellezza dei paesaggi, il ricco patrimonio storico e culturale, le antiche tradizioni, l’arte, la qualità dei prodotti alimentari, ma anche il gusto per l’ospitalità. La conduzione della giornalista Alda D'Eusanio guiderà in un affascinante viaggio tra gli esempi virtuosi di comuni, enti e aziende.