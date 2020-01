Discesa della Befana in piazza del Popolo: riconoscimento del sindaco ai vigili del fuoco

Una targa di ringraziamento per i vigili del fuoco quale “segno di gratitudine per il lodevole e impegnativo lavoro svolto in occasione dell’evento per la Befana 2020, in piazza del Popolo”. Questa mattina il sindaco Damiano Coletta si è recato presso la sede centrale di Latina per consegnare il riconoscimento alla comandante provinciale dei vigili del fuoco Clara Modesto.

“È stato un grande successo - ha detto il primo cittadino alla comandante Modesto e al personale, Saf (Speleo Alpino Fluviale) e non solo, protagonista della manifestazione - e per questo voglio esprimere, a nome della città, tutta la mia gratitudine. L’evento della Befana in Piazza del Popolo sta diventando una tradizione e vedervi all’opera è stato un vero e proprio spettacolo perché ho potuto constatare di persona la cura e l’attenzione che mettete nel vostro lavoro. Colgo infatti l’occasione anche per ringraziarvi per tutto ciò che fate quotidianamente al servizio della cittadinanza: i vigili del fuoco sono una garanzia di sicurezza, competenza e passione”.

Soddisfatta anche la comandante provinciale Clara Modesto: “La discesa della Befana in piazza del Popolo ci consente di stare insieme ai cittadini in un momento ludico e allo stesso tempo è un vero e proprio addestramento per noi. Stiamo parlando di una discesa tecnica che viene effettuata da una squadra di esperti Saf e dunque è un’occasione per mettere alla prova tutte le procedure del caso in un contesto sereno e senza stress. Grazie al sindaco Coletta e a tutto il personale che ha partecipato all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento”.