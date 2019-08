Turismo: parte la campagna di Acqualatina per valorizzare i territori premiati con la Bandiera Blu

Una campagna informativa lanciato sui canali social con l’intento di valorizzare il territorio dell’Ato4 a forte vocazione turistica: questa l’iniziativa pensata da Acqualatina e dedicata ai comuni del Lazio che sono stati premiati quest’anno con la Bandiera Blu. La campagna vuole essere un omaggio agli splendidi litorali e un riconoscimento all’importante lavoro svolto dalle amministrazioni comunali che hanno ricevuto questo importante premio.

“Un lavoro che - spiegano da Acqualatina - come responsabili di un servizio pubblico essenziale, abbiamo la missione di supportare al meglio, garantendo costantemente il corretto funzionamento dei depuratori gestiti e l’alta qualità delle acque depurate e reimmesse in natura, con decine di migliaia di controlli analitici ogni anno e con una quotidiana manutenzione tecnica degli impianti”.

“Mi congratulo nuovamente con le amministrazioni di Anzio, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Ventotene, per questo riconoscimento" dichiara il presidente di Acqualatina Michele Lauriola. "Da anni il nostro territorio ha un primato, potendo vantare le uniche Bandiere Blu di tutto il litorale laziale. Siamo fieri di aver contribuito a tale risultato in questi anni. L’impegno nella tutela ambientale è uno dei punti chiave della nostra gestione, che quest’anno ampliamo con iniziative come la recente “Acqualatina no plastic”, per un mondo senza plastica. Questo premio è il perfetto esempio degli importanti risultati che si ottengono attraverso la sinergia istituzionale tra Gestore e Comuni, grazie all’impegno condiviso a favore della collettività”. La campagna è già sui social con Anzio, Gaeta e Sabaudia, seguiranno i post dedicati a tutti gli altri Comuni.

