Campagna “Nastro Rosa” contro il tumore al seno: a Sermoneta l’apertura ufficiale

Anche quest’anno torna nella provincia di Latina l’appuntamento con la Campagna “Nastro Rosa”. L’iniziativa promossa dalla Lega per la lotta contro i tumori in collaborazione con la Asl di Latina, il supporto dell’Università La Sapienza Polo Pontino e di tutti i sindaci pontini, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione nella battaglia contro il tumore al seno.

La campagna, che è giunta alla sua 27esima edizione e si svolgerà per l’intero mese di ottobre, sarà aperta ufficialmente sabato 21 settembre a Sermoneta con una conferenza alle 10 presso la sala del Cardinale del castello Caetani.

A fare gli onori di casa il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli; a seguire interverranno Nicoletta D’Erme, commissario Straordinario Lilt Latina, il prof. Fabio Ricci Direttore Clinico Breast Unit di Latina, la prof.ssa Antonella Calogero Direttore del Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’università La Sapienza di Roma – Polo Pontino; il dott. Giuseppe Visconti Direttore Sanitario Aziendale della ASL Latina; l’assessore alla sanità del Comune di Sermoneta Sonia Pecorilli e, in chiusura, il prof. Domenico Francesco Rivelli Consigliere Nazionale Lilt. Moderatrice sarà la giornalista Mariassunta D’Alessio.

Per l’intero mese di ottobre tutti gli aderenti alla “Campagna Nastro Rosa 2019”, si impegneranno a promuovere iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del tumore al seno. In particolare, in segno di adesione, i sindaci dei Comuni pontini sono chiamati a illuminare di rosa – colore simbolo della lotta contro il tumore al seno – edifici, piazze, monumenti, fontane e qualsiasi altro elemento artistico e culturale che faccia parte del patrimonio storico delle città da loro amministrate.

Creata nel 1992 negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e promossa in tutto il mondo, la Campagna Nastro Rosa si pone un obiettivo molto ambizioso: sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a seconda dell’età. Simbolo della Campagna Nastro Rosa è il pink ribbon, fiocco rosa, ormai riconosciuto da tutti come segno della lotta contro questa malattia.

Il programma della giornata

10:00 - Saluti delle Autorità

Apertura dei lavori:

10:30 Giuseppina GIOVANNOLI Sindaco di Sermoneta

PASSAGGIO DELLA CATENA ROSA DA MINTURNO A SERMONETA

Interventi:

11:10 Dr.ssa Nicoletta D’ERME Commissario Straordinario LILT Latina

11:20 Prof. Fabio Ricci Direttore Clinico Breast Unit di Latina

11:30 Prof.ssa Antonella CALOGERO Direttore Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche. Facoltà di Farmacia e Medicina. Università Sapienza di Roma – Polo Pontino

11:40 Dott. Giuseppe VISCONTI Direttore Sanitario Aziendale della ASL Latina

11:50 Sonia PECORILLI Assessore alla Sanità del Comune di Sermoneta

Chiusura dei lavori

11:50 Prof. Domenico Francesco RIVELLI – Consigliere Nazionale LILT

Modera la giornalista Mariassunta D’ALESSIO