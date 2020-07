Case popolari a Porta Nord: il sindaco Coletta consegna le chiavi a 18 famiglie

Nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, sono stati consegnati a Latina 18 appartamenti del complesso di Porta Nord, Lotto 1, ad altrettante famiglie legittime assegnatarie.

I contratti di edilizia residenziale pubblica erano stati già firmati nei giorni scorsi in Comune e oggi, alla presenza del sindaco Damiano Coletta, le 18 famiglie, molte delle quali con bambini e ragazzi, hanno preso possesso degli alloggi ricevendo le chiavi dalle mani del primo cittadino.

“C’è una frase di Giorgio La Pira - ha detto il sindaco Damiano Coletta ai presenti - che amo particolarmente e che mi sembra perfetta per l’occasione: 'In una città un posto ci deve essere per tutti: un posto per pregare (la chiesa), un posto per amare (la casa), un posto per lavorare (l’officina), un posto per imparare (la scuola), un posto per guarire (l’ospedale)'. Ecco, questa da oggi è la vostra casa, il vostro posto per amare e per crescere i vostri figli”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La giornata di oggi - ha aggiunto il primo cittadino - rappresenta un momento importante perché è un ulteriore passo in avanti verso una città che sia in grado di garantire i diritti dei cittadini partendo da quelli fondamentali come il diritto alla casa”.