“Officine di Città”: il Comune presenta il progetto per le prime 5 Case di Quartiere

Sarà presentato venerdì 14 febbraio nel corso di un incontro in Comune a Latina il percorso di co-progettazione “Officine di Città” per la definizione delle prime 5 Case di Quartiere a Latina.

“Il Comune - spiegano da piazza del Popolo - intende attivare un percorso di accompagnamento, curato dalla società Avanzi – Sostenibilità per Azioni, per definire le linee guida per la valorizzazione delle 5 strutture che diverranno poli attrattivi per attività e servizi di natura culturale, sociale e ricreativa”.

La Giunta ha già individuato i primi 5 edifici da riqualificare e valorizzare: si tratta della Casa cantoniera di Borgo Sabotino, dell’ex scuola di Borgo Piave, dell’ex scuola materna di via Milazzo, l’ex tipografia di viale XVIII Dicembre e l’ex Enal di Latina Scalo

L’appuntamento è fissato alle 17.30 di venerdì 14 febbraio nella sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina.