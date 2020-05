Cimitero di Latina, anticipata a domenica 31 maggio la riapertura con i nuovi orari

Entreranno in vigore domenica 31 maggio, e non lunedì 1 giugno, i nuovi orari di apertura del cimitero urbano di Latina. Come annunciato dal sindaco Damiano Coletta ieri sera nel corso della diretta su Facebook, è stata emanata una nuova ordinanza, pubblicata oggi sull’Albo Pretorio del sito del Comune, che revoca quello dello scorso 23 maggio per la sola parte della data di inizio della riapertura al pubblico.

Una decisione, si legge nel provvedimento firmato dal primo cittadino, presa “sulla scorta delle istanze dei cittadini ed in accordo con il gestore del cimitero urbano". Dal 31 maggio, dunque, il cimitero di via della Rimembranza sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, escluso il mercoledì pomeriggio. I nuovi orari di apertura del cimitero di Borgo Montello, invece, sono in vigore da lunedì 25 maggio: dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

“Tutti i visitatori - ricordano dal Comune - sono tenuti a rispettare il divieto di assembramenti e la misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro”