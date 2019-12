Punti di primo intervento tra presente e futuro: incontro con i Comuni di Cisterna e Cori

Resta alta l’attenzione nella provincia pontina sulla vicenda che interessa i Punti di primo intervento e la loro riorganizzazione. Un incontro per discutere della situazione è stato organizzato per sabato 21 dicembre a Cisterna, nella Sala Tullio Levi Civita sita in Palazzo Caetani.

“La Regione Lazio, con il decreto del 25 luglio 2019 - ricostruisce l’Amministrazione di Cisterna -, ha disposto la trasformazione dei Punti di Primo Intervento che erogano servizi di emergenza ed urgenza in Punti di Assistenza Primaria. Il Comune di Cisterna di Latina, quello di Cori, il comitato civico di Cori insieme ai cittadini di Sezze, Priverno, Sabaudia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima hanno impugnato il provvedimento che dal 1 gennaio 2020 avrebbe ridotto il servizio di emergenza urgenza. Nell’imminenza della causa la Regione, con un nuovo decreto, ha annullato e sostituito il decreto 303/2019 garantendo la continuità delle funzioni del servizio in essere ma confermando la trasformazione dei PPI in Punti di Assistenza Primaria. Una vittoria! Basterà tutto questo per garantire la continuità dei servizi?”.

All’incontro in programma sabato interverranno amministratori di Cisterna e Cori, esperti e tecnici che chiariranno ulteriormente la situazione.

Coordinerà i lavori l’avvocato Annalisa Romaniello, direttore di Ledmagazine testata online; porteranno il saluto il sindaco di Cisterna Mauro Carturan, quello di Cori Mauro De Lillis, l’assessore alla sanità di Cisterna Federica Felicetti. Interverranno Franco Brugnola, esperto di programmazione sanitaria, su “I Punti di Primo Intervento nel quadro del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale: disuguaglianze e criticità dell'attuale organizzazione”; Pasquale Lattari, patrocinatore ricorsi TAR Lazio sui PPI relazionerà su “Punti di primo intervento: l'emergenza e l'urgenza tra diritto alla salute e tutela della vita. La vicenda giudiziaria e le prospettive future”.

Ci saranno inoltre gli interventi programmati dei Comitati Civici. Al termine si terrà un dibattito pubblico nel quale i cittadini potranno intervenire per gli eventuali chiarimenti.