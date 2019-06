Cisterna, la scalinata di piazza degli Angeli si rifà il look: al via i lavori nel centro storico

Tornerà a splendere la scalinata di piazza degli Angeli nel cuore del centro storico di Cisterna: sono partiti infatti i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo.

“Ormai da tempo la scalinata versa in condizioni di scarso decoro e soprattutto in uno stato di pericolo per chi vi transiti in quanto molti gradini sono danneggiati dall’usura, dalle condizioni atmosferiche, da atti vandalici, in più punti il corrimano è divelto, la pavimentazione è sconnessa” spiegano dal Comune.

I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo mese e prevedono la riqualificazione totale della scalinata mediante la sostituzione delle parti in marmo e il ripristino della pavimentazione in selciato mancante su ambo gli accessi della scalinata. In particolare verranno sostituiti gli elementi marmorei, ricostruiti la spalletta danneggiata e il gradino mancante, puliti i parapetti in mattoni pieni, installati i paletti dissuasori e riqualificata l’area pavimentata in selciato.

“L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Patrizia Capitani – è reso possibile grazie ad un mutuo finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’importo complessivo di circa 27mila euro. Si tratta di lavori certamente dovuti dal punto di vista del ripristino della sicurezza pedonale nonché del decoro urbano ma ritengo sia anche un importante inizio verso la riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Cisterna per il quale la scalinata di Piazza degli Angeli rappresenta uno spazio importante”.