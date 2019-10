Cisterna, “Sabato Rosa” alla Findus per la prevenzione del tumore al seno

Proseguono le iniziative nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Anche la Findus, azienda leader nel settore di surgelati, per l’occasione si tinge di rosa con un’iniziativa in programma sabato 19 ottobre nello stabilimento di Cisterna.

Organizzato in collaborazione con Sodexo e con la Consulta delle donne di Cisterna, il “Sabato Rosa” mira a sensibilizzare la platea femminile sul tema della prevenzione con un incontro con lo specialista Fabio Ricci, senologo e direttore clinico della Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, polo di eccellenza nella regione.

“Questa iniziativa rientra all’interno di una serie di progetti che stiamo portando avanti per promuovere stili di vita corretti tra i nostri collaboratori - spiega Nicandro Iannacone, responsabile Risorse Umane Stabilimento di Cisterna - l’attenzione al benessere passa anche dalla nutrizione, con workshop con esperti e menù ‘healthy’ in mensa, oppure attraverso convenzioni con centri sportivi per favorire e promuovere movimento e attività fisica. Tra le altre iniziative prevediamo anche la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale per tutti i dipendenti dello stabilimento”.

Nel corso dell’incontro con il dottor Ricci verrà spiegato alle partecipanti che cos’è il tumore al seno, chi colpisce, come si manifesta e quali percorsi seguire. Si parlerà di cos’è una Breast Unit, come si effettua uno screening mammografico e quanto conta la prevenzione, di ereditarietà e di terapia ormonale sostitutiva in menopausa. “Ci fa molto piacere partecipare ad iniziative come questa - commenta Fabio Ricci, senologo e direttore clinico della Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina - la prevenzione è di fondamentale importanza per una diagnosi precoce. Il nostro invito alle donne è di non trascurare nessun minimo sintomo per poter arrivare in tempo. Spiegare e raccontare alle donne come prendersi cura della propria salute è il primo passo per affrontare e sconfiggere i tumori al seno”.