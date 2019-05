Cisterna, mensa e trasporto scolastico: "ultimatum" del Comune ai genitori morosi

Pugno duro dell’Amministrazione di Cisterna nei confronti dei genitori morosi di mensa e trasporto scolastico. “Scade il 31 maggio prossimo il termine per la regolarizzazione dei pagamenti per chi ha usufruito e sta usufruendo dei due servizi” fanno sapere dal Comune.

“L’introduzione dell’iscrizione ai servizi con pagamento telematico, introdotta al fine di evitare ai genitori degli studenti di doversi recare presso lo sportello fisico comunale negli orari di ricevimento, è stata da taluni utilizzata in maniera impropria ed in certi casi per ritardare il pagamento di quanto dovuto” prosegue l’Amministrazione.

Per questi motivi l’Ufficio Scuola ha stabilito che il termine per la regolarizzazione degli arretrati è fissata al 31 maggio prossimo. “A coloro che non avranno regolarizzato i pagamenti, non sarà garantita l’attivazione dei servizi per l’anno scolastico 2019-20, fanno eccezione eventuali situazioni di disagio familiare previo accertamento da parte dei Servizi Sociali”.

Per ogni informazione, comunicazione o assistenza nelle procedure telematiche, l’Ufficio Scuola rimarrà straordinariamente aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30 – tel.0696834230-4.