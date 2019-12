18 dicembre a Latina: una giornata di eventi e celebrazioni per gli 87 anni della città

Latina celebra i suoi 87 anni. Una serie di eventi, istituzionali e non solo, sono stati organizzati per festeggiare l’importante anniversario della fondazione di Latina, per ricordare la nascita della città ancora giovane e in cerca di una sua identità ma che punta al cambiamento, desiderosa di crescere ancora e di riscatto.

Era il 18 dicembre del 1932 quando Latina, allora con il nome di Littoria, vide la luce, una delle città di fondazione nate durante il ventennio fascista. Alle 9 il via alle celebrazioni con il tradizionale corteo e la deposizione della corona d’alloro al monumento del Bonificatore in piazza del Quadrato, alla presenza di tutte le autorità civili e militari di Latina, del coro organizzato dalla scuola Giuseppe Giuliano che sarà accompagnato dalla Banda di Latina Gioachino Rossini.

Gli eventi poi si snoderanno per tutto il corso della giornata fino alle 18 di questa sera quando è prevista la Santa Messa nella Cattedrale San Marco a cui farà seguito tradizionale concerto ‘Aspettando il Natale’ realizzato dalla Schola Cantorum Diocesana Corodia in collaborazione con il coro diretto da Rita Bove e Anna Rita Mancini dell’I.C. Volta di Latina. Altro momento importante, e tanto atteso, quello fissato alle 10.30 all’ospedale Santa Maria Goretti per la presentazione dell'Alta Diagnostica, segno di una città che guarda al futuro.