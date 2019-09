Corsi musicali nelle scuole di Ostia: l’accordo tra Conservatorio di Latina e X Municipio

Corsi musicali nelle scuole di Ostia: è stato siglata nelle scorse ore la collaborazione tra Conservatorio Ottorino Respighi di Latina e il X Municipio. Gli Istituti Anco Marzio, l’IC di via Cilea e l’Istituto Comprensivo Fanelli-Marini, avranno modo di ospitare corsi che vanno dalla lettura della musica all’approfondimento di uno strumento musicale. Si tratta in assoluto della prima iniziativa di questo tipo nel territorio.

“Abbiamo fortemente voluto questo accordo - afferma la presidente Di Pillo - grazie al quale gli studenti di elementari, medie e superiori, avranno l’opportunità di conoscere e studiare musica e con insegnanti qualificati. Ringrazio il Conservatorio di Latina nella persona del direttore Borrelli e gli Istituti che metteranno a disposizione i locali per i corsi. Da questo protocollo - conclude Di Pillo - possono nascere nuove iniziative culturali e soprattutto la possibilità per tanti giovani, di proiettarsi in un futuro all’insegna della cultura”.

“Attraverso questo protocollo d’intesa, firmato dai DDSS degli Istituti scolatici del nostro territorio e dal Conservatorio di Latina, con la regia dell’Amministrazione lidense - dichiara l’assessore alla Scuola Germana Paoletti - sarà possibile accedere a corsi qualificati. Una grande opportunità formativa che arricchisce il nostro patrimonio culturale ed educativo”.

La firma del protocollo d’intesa è stata sottoscritta dalla presidente del Municipio Giuliana Di Pillo, dall’assessore alla Scuola Germana Paoletti, dal direttore del Conservatorio di Latina, Giovanni Borrelli, dal maestro Giuseppe Cangialosi e dalla preside dell’Istituto Fanelli-Marini, Tiziana Ucchino.