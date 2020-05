Coronavirus, stabile la curva in provincia: un solo caso positivo a Latina città

Un solo nuovo contagio da coronavirus in provincia: questo il dato che emerge dal bollettino di oggi, 10 maggio, che la Asl ha diffuso nel pomeriggio. Il caso positivo, trattato a domicilio, è stato registrato nel capoluogo pontino. Si tratta del secondo caso in settimana a Latina città - l'altro venerdì scorso - dopo che per alcuni giorni il trend si era azzerato. Ad oggi nel capoluogo sono 105 i contagi dall’inizio dell’emergenza.

Sono invece 523 quelli contati in tutta la provincia da inizio marzo, 30 i decessi. Guardando i numeri, si nota l’aumento dei negativizzati che ad oggi sono 523 dopo i 5 confermati nelle scorse ore dalla Asl. Sono invece 141 gli attuali positivi (4 in meno rispetto a 24 ore fa). Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva al Goretti mentre il totale di quelli che necessitano delle cure ospedaliere sono ad oggi 47.

Complessivamente, sono 544 le persone in isolamento domiciliare mentre sono 9.842 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

Nonostante le notizie confortanti che arrivano dal bollettino di oggi, la Asl invita ancora una volta i cittadini a prestare comunque la massima attenzione e rivolge il suo appello a rispettare le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni, e a rispettare anche quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.