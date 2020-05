Coronavirus, per il Goretti un'ambulanza ad alto bio contenimento autodisinfettante

Un'ambulanza ad alto bio contenimento autodisinfettante per l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A presentarla alla direzione generale della Asl di Latina sarà mercoledì 6 maggio la Croce Rossa. "La parola d'ordine è contenere il contagio e proteggere il personale sanitario - viene spiegato in una nota -. In questo contesto la disinfezione continua di un'ambulanza diviene un elemento fondamentale per limitare la trasmissione del virus tra un trasportato e l'altro. Professional 118 (questo è il nome dato all'ambulanza) è dotata di una speciale barella per bio contenimento e di specifici dispositivi che le consentono di auto-disinfettarsi dopo il trasporto di un paziente infetto o sospetto infetto. Si tratta di un impianto centralizzato, 'Disigen', che è in grado di nebulizzare all'interno del vano sanitario il prodotto disinfettante a base di soluzione acquosa stabilizzata di acido peracetico a bassa concentrazione 0,5 %-0,6% e perossido di idrogeno 15%. Questo processo, attivato dall'autista attraverso un comando posizionato in cabina di guida, può essere azionato senza che l’ambulanza sia costretta a rientrare in sede per eseguire la disinfezione. Inoltre, l'ambulanza è dotata di un terminale brandeggiabile che consente, con lo stesso sistema, di disinfettare la cabina guida e la divisa dell'equipaggio. Il vantaggio è notevole se si pensa al dispendio di tempo occorrente con la tradizionale attività di disinfezione".

"Questa ambulanza - prosegue la nota - può essere definita un'unità autonoma di trasporto ad alto bio contenimento e disinfezione automatica. Elaborando le varie fasi che si susseguono in un trasporto, per Covid-19 o sospetto Covid-19, si è notato che tutta l'ambulanza può essere contaminata: cabina guida dall'autista che è venuto in contatto con il paziente - vano sanitario dal paziente e dal personale sanitario - tute dell'equipaggio. Pertanto, terminato il trasporto e prima della svestizione, l'equipaggio provvede a disinfettare la cabina di guida con il dispositivo 'Disigen' brandeggiabile, disinfettare le proprie divise, azionare il dispositivo 'Disigen' nel vano sanitario a porte chiuse. Eseguita la procedura, 15 minuti, l'ambulanza e l'equipaggio sono pronti per eseguire un nuovo trasporto o per la svestizione in sicurezza.

La Croce Bianca di Latina opera sul territorio da oltre 50 anni ed è formata da soli professionisti del settore: autisti, infermieri e medici che hanno conseguito una lunga esperienza nell'attività del trasporto infermi e primo soccorso. Gli ottimi risultati ottenuti con l'adozione di specifiche procedure e supporti tecnologici - conclude la nota - hanno consentito alla Croce Bianca di tutelare il proprio personale, con zero contagi, e i pazienti trasportati nonostante le decine di casi di Covid-19 affrontati".