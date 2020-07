Coronavirus: aumentano ancora i contagi ad Anzio, gli attuali positivi sono 11

Aumentano ancora i contagi da coronavirus nel territorio di Anzio. A confermarlo è il Comune nel quotidiano aggiornamento che viene fatto sulla base delle informazioni forntie dalla Asl Roma 6.

Un caso in più oggi, 7 luglio, rispetto alle scorse 24 ore. Al momento i cittadini positivi al Covid-19 sono diventatiti 11: di questi 3 sono ricoverati in ospedale, mentre 8 sono in isolamento domiciliare.

“La situazione - tranquillizza ancora il sindaco Candido De Angelis - è monitorata costantemente dalla Asl”.