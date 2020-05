Coronavirus: accertati due nuovi casi ad Anzio. A Nettuno aumentano i guariti

Due nuovi contagi da coronavirus sono stati accertati nelle scorse ore ad Anzio. A darne comunicazione la stessa Amministrazione. A fronte dei nuovi contagi, sono 20 le persone che risultano positive nel comune sul litorale laziale; di queste 18 sono sottoposte ad isolamento domiciliare, mentre due risultano ricoverate in ospedale.

Coronavirus Nettuno: aumentano i guariti

Aumentano invece i guariti a Nettuno dove nelle scorse ore non sono stati registrati nuovi casi. Sale a 28 il numero delle persone che hanno sconfitto il coroanvirus, mentre sono 23 gli attuali postivi in città, come aggiorna il Comune. Ad oggi sono 11 le persone che si trovano in ospedale, 10 quelle poste in regime di quarantena e 2 quelle ricoverate presso la clinica Villa dei Pini di Anzio. Undici i cittadini attualmente in isolamento domiciliare.