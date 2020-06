Coronavirus Anzio, tutti guariti i positivi ricoverati nella clinica Villa dei Pini

Sono tutti guariti i pazienti positivi ricoverati nella clinica Villa dei Pini ad Anzio. La buona notizia è stata data oggi, venerdì 5 giugno, dal sindaco Candido De Angelis nel quotidiano aggiornamento sulla situazione in merito alla diffusione del coronavirus in città. “Presso la clinica Villa dei Pini sono guariti gli ultimi 2 cittadini positivi ricoverati ed i due pazienti provenienti da altri Comuni” si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Inoltre, ed è questa l’altra buona notizia di oggi, non si registrano nuovi casi. “Pertanto - prosegue il sindaco - le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuite a 12, tutte in isolamento domiciliare”.

Non ci degenti positivi al Covid-19 neanche presso la residenza per anziani Villa Fortunata.

Coronavirus Nettuno, sono 49 le guarigioni

Giornata di dati confortanti anche a Nettuno dove non si sono registrati nuovi casi a fronte, invece, di due guarigioni. Il totale delle persone che ad oggi hanno sconfitto il Covid-19 è salito così a 49. Gli attuali positivi sono 5, quattro dei quali risultano ricoverati e uno in isolamento domiciliare.