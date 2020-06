Coronavirus Anzio: nessun nuovo caso positivo in città, altri tre guariti

Da giorni senza nuovi casi di positività al coronavirus, Anzio fa registrare nuove guarigioni. Gli aggiornamenti forniti anche oggi dal sindaco Candido De Angelis.

Altre tre guariti sono stati accertati nelle ultime 24 ore nella città sul litorale laziale, che fanno scendere a 7 il numero degli attuali positivi, secondo le ultime comunicazioni giunte dalla Asl Roma 6. Tutti sono trattate a domicilio.

Buone notizie anche da Nettuno, dove da inizio mese non si registrano nuovi contagi. Le guarigioni dall'inizio della pandemia sono in tutto 49. Gli attualmente positivi restano 5, 4 ospedalizzati e uno in isolamento domiciliare.