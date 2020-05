Coronavirus Anzio, sono 21 i positivi. Contagi in una casa alloggio per anziani

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato confermato oggi ad Anzio dove è stato registrato anche un focolaio in una casa alloggio epr anziani: ad aggiornare sulla situazione nella città sul litorale laziale è lo stesso sindaco Candido De Angelis con un post sulla pagina Facebook del Comune.

Le persone positive sono 21, 16 delle quali sono in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverate presso la clinica Villa dei Pini, dove ci sono anche altri 14 pazienti positivi provenienti da diversi Comuni. Un altro paziente risulta infine ricoverato presso la residenza per anziani Villa Fortunata, dove, fa sapere sempre il primo cittadino De Angelis, si sono registrati anche 4 nuove positività di persone non residenti ad Anzio.