Coronavirus Anzio: in diminuzione gli attuali positivi in città, sono 6

A fronte di nuovi guarigioni diminuiscono gli attuali positivi ad Anzio. A fare il punto della situazione in merito alla diffusione del coronavirus in città è come sempre il sindaco Candido De Angelis.

In base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, fa sapere il primo cittadino, sono 6 i pazienti ancora positivi: di questi uno solo necessita del ricovero ospedalierio, mentre gli altri 5 sono al momento in isolamento domiciliare a casa. “La situazione è monitorata costantemente dall’Asl" rassicura il sidnaco De Angelis.