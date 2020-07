Coronavirus Latina: 37 ancora positivi in provincia, 850 nel Lazio. Appello ai donatori di sangue

Da 12 giorni consecutivi la provincia pontina fa registrare casi di coronavirus: gli ultimi due sono stati comunicati ieri, giovedì 16 luglio, dalla Asl: due contagi sono stati accertati ad Aprilia e Castelforte. Come riferito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, si tratta di un uomo indiano ad Aprilia per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica, e una donna di 52 anni moldava di rientro dal suo Paese; per questo secondo caso sono avviate le procedure di contact tracing internazionale. Altri due casi di importazione che rientrano negli 8 comunicati ieri dalla Regione in tutto il Lazio.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono 23 i casi negli ultimi 12 giorni registrati in diversi comuni della provincia, 585 quelli da inizio pandemia in tutto il territorio pontino con un indice di prevalenza - vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - di 10,17. Gli attuali positivi sono ad oggi 37, mentre sono 18 i pazienti ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti a 512; stabili a 36 i decessi.

Coronavirus Lazio: 8 casi di importazione

Nella giornata di ieri sono stati confermati 9 nuovi contagi in tutto il Lazio, di questi sono 8 quelli di importazione: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia.

Il commento dell’assessore D’Amato

“Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia - ha commentato l’assessore D’Amato -. Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9). Si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai Paesi ad alto tasso di contagio”.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 16 luglio

Sono stati 8385 i contagi totali da marzo nel Lazio, 850 invece gli attuali positivi. I guariti sono saliti a 6687, sono 848 i decessi.

Appello ai donatori di sangue

Sempre dall’assessore D’Amato arriva anche un appello ai donatori di sangue: “l’epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed è un gesto di generosità. Consente inoltre di fare gratuitamente il test sierologico". Riaprono dopo il lockdown anche gli Ambufest gli ambulatori del weekend, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche.

