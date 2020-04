Coronavirus: sette nuovi casi ad Anzio. A Pomezia nessun nuovo positivo da 5 giorni

Importante aumento di contagi da coronavirus nel territorio di Anzio. Sette sono i nuovi casi positivi che sono stati registrati nelle scorse ore.

A darne conferma, dopo la comunicazione giunta dalla Asl Roma 6, la stessa Amministrazione nel consueto aggiornamento ai cittadini. Le persone attualmente positive e residenti nel comune di Anzio sono diventate complessivamente 25. “Auguro a tutti una pronta guarigione” ha detto il sindaco Candido De Angelis.

Situazione stabile a Pomezia

Buone notizie arrrivano invece da Pomezia dove la situazione resta stabile Nessun nuovo caso viene registrato in città da 5 giorni. “Continuano gli incontri con le realtà del territorio per condividere la migliore strategia per avviare la fase 2 - commenta il sindaco Adriano Zuccalà –. Ricordo ai cittadini che domani, pur essendo un giorno di festa, è importante rimanere in casa”.