Coronavirus, la Regione lancia la nuova app “Lazio Doctor Covid”

E’ attivo da oggi il nuovo servizio messo a disposizione dalla Regione Lazio: una app per permettere ai medici di base di monitorare i loro pazienti in sorveglianza domiciliare a causa del coronavirus.

La nuova app si chiama “Lazio Doctor Covid” e parte appunto da oggi, martedì 17 marzo; ad annunciarlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

E’ stata realizzata dalla Regione in collaborazione con i medici di medicina generale in particolare con la collaborazione del vice segretario nazionale della FIMMG, Pierluigi Bartoletti.

“Permetterà un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare - spiega l’assessore D’Amato -. Il medico potrà accedere online o attraverso la app, che partirà prima per Android e a seguire per IOS, stabilendo così un contatto diretto con il paziente per la sorveglianza sanitaria a distanza in totale sicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.