Coronavirus Aprilia, calano i contagi. Il sindaco Terra: “Mantenere alta l’attenzione”

Due soli casi questa settimana ad Aprilia - uno ieri ed uno oggi, 17 aprile - che hanno fatto salire il totale degli attuali positivi al coronavirus a 55. A tracciare un bilancio della situazione negli ultimi giorni in città è il sindaco Antonio Terra attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. “Il dato dei positivi in città - ha spiegato Terra - è legato in prevalenza a situazioni familiari e lavorative. C’è da mantenere la massima attenzione soprattutto nei posti di lavoro”.

“La situazione questa settimana è migliorata rispetto alla scorsa; anche se questo miglioramento non ci deve assolutamente far dimenticare quali sono i nostri compiti - ha detto il primo cittadino -. Dei 55 cittadini apriliani positivi, 13 sono ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare” A questi si aggiungono poi le 80 persone in isolamento domiciliare (non positivi), un dato che si è ulteriormente abbassato. “I numeri, sia quelli locali che della provincia che della Regione, sono incoraggianti e l’augurio è quello di andare verso una normalizzazione della situazione” ha commentato il sindaco.

Ma bisogna comunque mantenere alto il livello di attenzione. “Il lavoro che è stato fatto in questi 40 giorni sta portando dei risultati positivi. Questo significa che si continua su questa strada, le decisioni che prenderanno il Governo centrale e la Regione potranno portare ad una moderata riapertura” ha detto ancora Terra ricordando tutta una serie di iniziative che sono state portate avanti a sostegno delle famiglie e delle imprese.

“Ad oggi - ha detto il sindaco - ci sono pervenute 2100 richieste di buoni spesa, e i nostri uffici dei Servizi Sociali hanno licenziato circa mille richieste e il lavoro proseguirà anche nei prossimi giorni per raggiungere tutte le famiglie che hanno fatto domanda. Abbiamo anche consegnato 450 pacchi alimentari cercando di supportare le nostre famiglie”. Da ieri poi è stato pubblicato anche il bando per i bonus affitti (qui i requisiti e le modalità per le domande) e sono arrivate già circa 150 domande che sono in corso di verifica, ha spiegato il primo cittadino che ha ricordato anche i bandi usciti a livello regionale come quello per gli asili nido pubblici e privati e per il settore florovivaistico.

“Le prossime due settimane saranno fondamentali - ha poi detto Terra in chiusura - anche per la presenza dei due ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Le notizie di questi giorni non ci devono far assolutamente rilassare; dobbiamo fare ancora di più di quanto fatto in questi giorni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.