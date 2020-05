Aprilia da 10 giorni senza contagi, il sindaco: "Contenuto egregiamente il cluster della Rsa"

Zero casi in provincia di Latina. Ad Aprilia nessun nuovo paziente positivo da 10 giorni. Lo conferma il sindaco Antonio Terra in un videomessaggio ai cittadini pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione. "Eravamo molto preoccupati per alcuni cluster, come quello del San Michele Hospital. Invece mi pare che la situazione sia stata circoscritta in maniera egregia da parte della Asl e da parte degli operatori di quell'azienda che hanno fatto il possibile per evitare che il contagio si allargasse sempre di più. Questo permetterà alla regione Lazio di mantenere questo assetto di aperture. Dai primi di giugno - ha aggiunto il primo cittadino - ci saranno situazioni nuove, con la circolazione tra le regioni mentre ora è consentita solo quella nel Lazio. Anche noi come amministrazione stiamo programmando aperture, ma con tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie".

In questo periodo il Comune ha terminato l'istruttoria sulle 2.895 richieste di buoni spesa arrivate agli uffici, di cui 2.200 già erogate. !"I dati - spiega Terra - ci dicono che abbiamo la disponibilità di altri 250mila euro circa. Chiederemo come rimettere in moto questo budget il prima possibile per i nostri concicittadini. Oggi abbiamo ancora associazioni che continuano a consegnare pacchi alimentari a chi ne ha necessità.

Il 23 maggio prossimo scade invece bando affitti.