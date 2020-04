Il Comune di Aprilia distribuisce gratuitamente mascherine nei supermercati della città

Ad Aprilia il Comune ha predisposto la distribuzione di 9000 mascherine nei supermercati e nei negozi di generi alimentari della città. Le mascherine saranno consegnate in numero non superiore a due per ciascun nucleo familiare alle persone che si recheranno nei punti vendita in questi giorni per la consueta spesa settimanale.

La distribuzione, effettuata dai volontari di Protezione Civile, è iniziata dai supermercati che si trovano alla periferia di Aprilia e nelle borgate, per poi raggiungere i negozi di generi alimentari nel centro urbano. “Abbiamo predisposto un primo invio, con buona parte delle mascherine arrivate in questi giorni ad Aprilia, grazie alla Regione Lazio e al Dipartimento di Protezione Civile – spiega il sindaco Antonio Terra – se alcuni negozi non le avessero ricevute, è possibile contattare le associazioni di Protezione Civile o il Comune di Aprilia e provvederemo ad inviarne. Colgo l’occasione, per ricordare a tutti che è compito dei negozianti predisporre presso i propri punti vendita tutte le misure utili al contenimento del Coronavirus, decise dal Governo e dalle autorità sanitarie: l’uso di guanti e mascherine da parte del personale e il rispetto delle distanze di sicurezza all’interno dei propri locali. I dati di questi giorni sembrano incoraggianti ma proprio per questo è fondamentale continuare ad esser rigorosi, altrimenti rischiamo di vanificare tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi. In questi giorni, con l’avvicinarsi della Pasqua, ho chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli presso supermercati ed esercizi commerciali che possono continuare ad operare, proprio per assicurare il rispetto di quanto previsto. Confido nella collaborazione di tutti”.

