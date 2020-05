Coronavirus Aprilia, donazione dalla comunità indiana per le famiglie in difficoltà

Grande gesto di generosità da parte della comunità indiana pontina che ad Aprilia si è attivata per donare generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà.

Un ringraziamento per l’iniziativa è arrivato anche dall’Amministrazione comunale. I beni donati sono stati subito consegnati alla Croce Rossa di Aprilia, per la distribuzione ai nuclei familiari più colpiti dalla crisi dovuta all'epidemia da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La donazione della comunità indiana ci permette di proseguire nel sostegno ai cittadini e alle famiglie che sono più in difficoltà - commenta il sindaco Antonio Terra -; voglio esprimere personalmente il mio grazie: è proprio in momenti difficili come questo che emerge il senso di appartenenza e la solidarietà. Aprilia continua ad essere un bell'esempio di convivenza e integrazione di persone che provengono da regioni, Paesi e luoghi diversi di tutto il mondo".

Gallery