Coronavirus, dal presidente di Federlazio 30mila euro per l'ospedale Goretti

Il Presidente di Federlazio Latina, Franco Giacomo Sacchi, ha voluto,tramite l’azienda di famiglia, la Sacchi Pallets Srl di Aprilia, fare un gesto concreto di solidarietà donando 30mila euro all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un gesto significativo in un momento in cui tutti dobbiamo essere più solidali e più vicini al prossimo.

“Abbiamo deciso con la mia famiglia, non potendo intervenire in maniera diversa - sottolinea Sacchi - di effettuare una donazione all’ospedale di Latina per contribuire a dotarsi degli strumenti necessari per combattere il Covid-19. La sfida che oggi dobbiamo vincere è quella di sconfiggere il coronavirus. Una battaglia non facile che ci vede tutti accomunati a superare questo difficile momento. La salute al primo posto - aggiunge - ma non posso dimenticare che l’altra emergenza che stiamo già registrando è quella economica. Il sistema economico è fermo e i primi grandi problemi si stanno manifestando in tutta la loro criticità. Sono sicuro, comunque, che usciremo presto da questa situazione sanitaria ed economica e che, in funzione di questa drammatica esperienza, l’uomo ed i suoi valori torneranno ad essere al centro dell’umanità".